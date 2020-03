Esodo dal Nord al Sud, la foggiana Luxuria non ci sta: "Siete dei serial killer, mettete in ginocchio il Meridione"

"Vorrei dire a tutte quelle persone che dal Nord sono scese al Sud che sono dei serial killer": la requisitoria della foggiana Vladimir Luxuria, ospite di Barbara d'Urso nella prima serata di Canale 5, contro i meridionali tornati al Sud in piena emergenza Coronavirus è spietata. "In Sardegna, come mai la maggior parte dei contagi è avvenuta nella zona della Costa Smeralda? Perché tanta gente del Nord che aveva la seconda casa lì è scesa giù come se andasse in vacanza - continua - Non è solo un problema vostro, è un problema anche degli altri. Facendo così mettete in ginocchio il nostro amatissimo Sud".

Parla da 'terrona', come si autodefinisce l'opinionista, ex politica, da persona del Mezzogiorno d'Italia, nella puntata del 22 marzo di Live - Non è la d'Urso. Racconta come abbia scelto scientemente di rimanere lontana dagli affetti, per salvaguardarli: "Cosa succede psicologicamente quando c'è un pericolo? La prima cosa che vorresti fare, d'istinto, è andare ad abbracciare i tuoi genitori. Io sono a Roma, i miei genitori sono a Foggia: io ho fatto il mio sacrificio, ho deciso per loro di non andare nella mia città di origine per abbracciarli come avrebbe fatto il mio cuore, la mia testa mi ha detto un'altra cosa. Per fortuna esistono i social e allora tramite whatsapp facciamo le chiamate in quattro, con le mie sorelle che sono in altre case, ed è come se cenassimo tutti insieme. La maggior parte della gente del Sud sta rispettando queste regole, poi il deficiente c'è sempre".