Imprenditore dona 2500 mascherine chirurgiche. Il sindaco racconta: "Mi ha detto le offro io, per Biccari questo ed altro"

"La Comunità di Biccari avrà a disposizione ben 2500 mascherine chirurgiche, grazie alla generosità di Giuseppe Bollacchino e del suo staff".

Ad annunciarlo è il sindaco Gianfilippo Mignogna, che ha innescato una gara di solidarietà. L'imprenditore di Biccari, titolare della Bollacchino Srl che si occupa di prodotti no-food per la ristorazione, ha risposto presente e ha deciso di fornire gratuitamente i dispositivi di protezione dal rischio contagio Covid-19. "Ho pensato di comprare a mie spese un po' di mascherine da mettere a disposizione per il mio paese - racconta Mignogna - Chiamo, chiedo il prezzo, mi regolo. Ok, a mille pezzi ci arrivo. Come si dice da noi, è sempre una cosa. Giuseppe risponde. Prima abbassa il prezzo, poi ci pensa e rilancia: le offro io, per Biccari questo e altro. Altro che gli sciacalli di cui ci raccontano in questi giorni".

Introvabili le mascherine con il filtro ffp3, bisogna accontentarsi. Il tempo di organizzarsi, e partirà la distribuzione che sarà effettuata a domicilio dai volontari di protezione civile del Radio Club Biccari che informerà la popolazione sulle modalità. La priorità sarà assegnata agli over 65 anni, ai malati cronici, agli immunodepressi e ai loro familiari conviventi.

Il sindaco Mignogna ha pensato di non esaurirle tutte ma di tenerne un po' da parte, considerato che l'emergenza potrebbe durare ancora a lungo. Conclude con la raccomandazione di rito - non uscire - abbinata nel borgo all'hashtag "casa dolce casa":"Il grande cuore di Biccari e della nostra Nazione farà il resto".