Ad Apricena 3 nuovi casi positivi: "Sono eroi che lavorano nel comparto della sanità". Salgono a 6 i contagiati

"Abbiamo tre nuovi contagiati, si tratta di tre eroi che lavorano nel comparto della sanità, nostri compaesani, chi in ospedale, chi nel 118, chi comunque in prima linea in questo tragico momento". Lo ha annunciato il sindaco di Apricena Antonio Potenza riferendo alla cittadinanza i dati ufficiali trasmessi dalla Prefettura di Foggia poche ore prima. "Stanno bene - fa sapere - non hanno particolari problematiche e sono in quarantena già da diversi giorni". È stata ricostruita la catena dei contatti, pochissimi, in ambito familiare. L'amministrazione sta sollecitando i tamponi anche per loro.

Salgono a 6 i contagiati. Il sindaco rileva come anche due casi già registrati in precedenza fossero ascrivibili all'ambito ospedaliero: una donna deceduta che ha contratto il virus in ospedale e poi un altro operatore della sanità. "Nonostante la nostra città stiamo reagendo bene al rischio, purtroppo quelli che stanno pagando maggiormente in termini di contagio questo brutto virus sono le persone che invece dovrebbero essere più protette". E aggiunge: "Non è il momento di fare polemiche, ma ci auguriamo che prima o poi qualcuno cerchi di capire cosa sia effettivamente accaduto".

Nella giornata di avvio della fase due, arriva anche una tiratina d'orecchi ai giovani, agli adolescenti, su suggerimento del comandante della polizia municipale e a seguito delle segnalazioni relative alla presenza di gruppi di bambini in centro: "Prego i loro genitori di essere un po' più attenti. Non possiamo assembrarci, non possiamo uscire in compagnia e in gruppo e non è ancora il momento di fare la passeggiata a Corso Roma. A quei genitori chiedo più responsabilità".