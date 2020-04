La 'coccola' di un'azienda di Monte a 'Gli angeli di Padre Pio': 625 mascherine per pazienti e operatori

Questa mattina, a Gli Angeli di Padre Pio della fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio, è arrivata una “coccola” da parte della ditta “Deter Chimical s.r.l.” di Monte Sant’Angelo: una donazione di 625 mascherine per gli Operatori che quotidianamente rischiano la propria vita nell’adempiere al proprio dovere, alla loro missione.

Un gesto che è stato apprezzato molto, perché al di là del valore commerciale che in questo periodo nero è anche molto importante, c’è il valore simbolico, la conferma che la collettività apprezza lo sforzo che anche gli operatori stanno facendo.

"Alla fine di ogni turno, avvolti da un silenzio assordante, si percorre lo spazio che separa la struttura dalle proprie auto ed è il momento dei pensieri, del bilancio della giornata e tanti dubbi ti assalgono: avrò fatto bene il mio dovere? Sarò riuscito a rendermi utile come si aspettava l’altro? Ho fatto tutto quanto era necessario a tutelare gli assistiti, i colleghi e me stesso? Sono riuscito a capire le reali esigenze di chi vive il “ricovero” in questo periodo così pieno di insidie? Avrò trasmesso sicurezza, tranquillità, amore per il lavoro che faccio e per le persone che assisto?

Poi, la mattina ti accorgi che altri fanno il tuo stesso ragionamento e lo rivolgono a quello che si sta facendo e lo dimostrano con uno dei gesti più belli e più utili in questo periodo: ti ricordano in un articolo e con un’intervista come se ti dedicassero una poesia, ti donano “protezione” come se fossi un bambino, ti inviano un cuore su un post, un abbraccio, una carezza, un fiore frasi bellissime. Grazie a tutti, di cuore. Tutto questo, è l’Italia, siamo noi italiani e ne siamo fieri", il commento degli operatori della struttura.