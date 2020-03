Il Comune di Troia vince al Tar contro il ricorso per la progettazione dei lavori di bonifica dell'ex discarica di Giardinetto

Il Tar Puglia ha respinto il ricorso contro l’aggiudicazione dell’appalto per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza in emergenza della ex discarica di “Giardinetto”. Il pronunciamento a favore del Comune di Troia, assistito dalla joint venture FFT degli studi Fatigato, Enrico Follieri & Associati e Teta, è arrivato il 18 marzo.

I servizi di ingegneria, per un importo di oltre un milione di euro, erano stati affidati a luglio del 2019 alla società Arcadis Italia. Alcune procedure erano già partite in autotutela, ma ora la progettazione si sblocca definitivamente. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto la tesi del Comune di Troia, confermando la legittimità dell’affidamento e dunque la conformità dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario allo studio di fattibilità della messa in sicurezza approvato dal Comune e la correttezza dell’attribuzione dei punteggi alle offerte in gara.