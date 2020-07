Giuseppe Conte sul Gargano: tappa a Manfredonia per la cena romantica con la compagna Olivia

Il premier Giuseppe Conte a sorpresa a Manfredonia. A chiusura di un weekend garganico (i genitori risiedono a San Giovanni Rotondo), il premier ha fatto tappa a Manfredonia, ieri sera, per una cena in compagnia della compagna Olivia, al ristorante 'Seashell' al porto turistico 'Marina del Gargano'. Sorpresa, quindi, per titolari e dipendenti del ristorante, che hanno immortalato il momento nascondendo il sorriso dietro la mascherina.

