Ripristinato l'Atm Postamat a Castelluccio dei Sauri

In merito all’articolo “A Castelluccio dei Sauri prelevare contante è sempre più un’impresa”, del 16 giugno, Poste Italiane comunica che l’ATM Postamat in Vico II Municipio è tornato regolarmente in funzione e che la consegna della corrispondenza risulta regolare.

È necessario precisare che la qualità del servizio di recapito risente della carente toponomastica delle zone segnalate e a tal proposito l’Azienda, pur mettendo quotidianamente in atto tutte le azioni possibili per individuare i destinatari, ha già avviato il dialogo con l’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di trovare le opportune soluzioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si coglie quindi l’occasione per sottolineare la particolare importanza rivestita dall’indicazione esatta e completa di indirizzi e numeri civici, dalla installazione all’esterno delle abitazioni di cassette postali accessibili ai portalettere sulle quali devono essere chiaramente indicati i possibili destinatari che vi sono domiciliati, nonché dalla comunicazione di ogni variazione di indirizzo alle società erogatrici di servizi che utilizzano ancora vecchie anagrafiche.