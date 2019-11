Stop agli alcolici in centro, così Fratelli d'Italia vuole fermare abusi e violenza: "Movida foggiana va regolata"

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Francesco D’Emilio, nell’ambito dell’individuazione di misure efficaci per prevenire e contrastare l’abuso di alcol da parte degli adolescenti, anche minorenni, e tutelare la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica del centro storico, ha protocollato una mozione, indirizzata al presidente del Consiglio comunale, al sindaco di Foggia e ai consiglieri comunali, finalizzata all’emissione di un’ordinanza specifica da parte del sindaco che abbia come oggetto il divieto di temporaneo di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione e in qualunque contenitore, in alcune aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, e negli spazi pubblici delle zone del centro storico ed aree limitrofe.

Il perimetro individuato dal consigliere comunale è compreso tra corso Garibaldi, Piazza XX Settembre, Corso Cairoli, Piazza Umberto Giordano, via Lanza, via Diomede, via Della Repubblica, via Alessandro Manzoni e via Pasquale Fuiani.

“Un modo concreto di rispondere ai molteplici episodi di degrado e violenza che si sono succeduti in particolare negli ultimi mesi nel centro cittadino a poche decine di metri dalle principali sedi istituzionali, e di tutelare una generazione particolarmente esposta attraverso un provvedimento già adottato con successo in altre città ad alto tasso di movida, che non va criminalizzata ma necessita di una regolamentazione, nell’interesse della comunità tutta”, spiega Francesco D’Emilio, in attesa che la mozione venga portata all’attenzione del consiglio comunale.