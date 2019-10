Un "attacco d'arte" nel degrado: così via Fuiani si trasforma in uno spazio espositivo a cielo aperto

Oramai eletto a contenitore e laboratorio d’arte lo scheletro in disfacimento di Palazzo Longo in via Fuiani si sta lentamente trasformando in un vero e proprio spazio espositivo a cielo aperto.

Un degrado in pieno centro che viene da decenni ignorato si arricchisce di altre installazioni realizzate dagli artisti del gruppo “Spazio55 Arte Contemporanea” di Foggia.

A esporre, sono gli artisti Nelli Maffia, Rosalba Casmiro, Antonio Di Michele, Michele Carmellino, Guido Pensato, Sinuhe da Foggia. Ad accompagnare le nuove opere site-specific, campeggia una grande scritta: “PERCHÉ”. Non una domanda ma una risposta.

“Perché ci sono pochi spazi dedicati alla creatività e alla ricerca contemporanea. Perché quelli esistenti sono o chiusi o mal gestiti. Perché palazzo Longo è il simbolo di tante altre strutture cittadine lasciate nel più completo abbandono. Perché…perché…perché…L’arte non salva il mondo ma ne crea un altro dove la fantasia e la creatività trovano asilo e la possibilità di espressione, anche se solo su macerie.

