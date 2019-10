Proprietario di una pizzeria lancia un appello: "Non buttiamo la pizza, diamola a chi non può permettersela"

Antonello, proprietario del ristorante-pizzeria-braceria 'Il Cantiere' di via Carelli a Foggia, lancia un appello ai colleghi ai quali chiede di non buttare la pizza che i clienti non toccano ma lasciano nei piatti, oppure a preparane una o più di una per chi ne ha bisogno.

"Cari amici ristoratori, la pizza che i vostri clienti non mangiano e resta non toccata nel piatto, le pizze sbagliate, quelle un po' bruciacchiate, non le buttiamo, perché c'è tanta gente che ha bisogno di un aiuto, tante persone che possiamo rendere felici, anche solo con un semplice pezzo di pizza.

Io personalmente la regalo ad un ragazzo che vive la sua vita tra tante difficoltà e ogni volta vedo tanta gioia in quel grazie che mi dice. A volte, anche se non sbagliamo nessuna pizza e i miei clienti non lasciano niente, faccio fare una pizza solo per lui, tanto alla fine a noi una pizza cosa ci costa?"