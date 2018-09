Torna 'ViesteInCorsa': l'ottava edizione della corsa podistica di 10 km

Si avvicina di corsa la data di domenica 23 settembre, quando a Vieste si disputerà la ottava edizione della "Viestencorsa" gara ufficiale Fidal di km.10, alla quale si affiancherà in contemporanea una corsa non competitiva, e 6^ Tappa del Circuito Corricapitanata.

Molte le novità di questa edizione, organizzata come sempre dalla Vieste Runners.

PERCORSO

Innanzitutto il percorso, che abbiamo cercato di rendere più veloce, scorrevole e con poca salita.

Abbiamo eliminato il primo giro corto e relative salite, quindi ci sarà un giro unico. Ci siamo allungati su tutto il L.re Europa a nord di Vieste, con giro sulla splendida baia di San Lorenzo e ritorno verso Vieste. Al quinto chilometro si va verso gli uliveti appena fuori paese, dove tra il sesto ed il settimo si affronta l'unica salita impegnativa, che diventa subito discesa al giro di boa per volare di nuovo verso il lungomare ed in discreta ascesa, rientrare nel centro cittadino con il classico sprint finale sul Corso Fazzini e arrivo in Viale Marinai d'Italia.

La partenza sarà data alle ore 10,00 per agevolare il vostro arrivo a Vieste nel pregara con più tranquillità.

PACCO GARA

Il pacco gara per i primi 300 iscritti sarà composto da accessori utili a noi runners. Nella sacca zaino troverete:

Borsa portascarpe per il ricambio post-gara, polsino portachiavi e tappetino poggia piedi.

RISTORO FINALE

All'ormai nostro famoso ristoro finale ricco di crostate fatte in casa, frutta e altro, abbiamo aggiunto il

BIRRA PARTY con pizza e degustazione di tarallini nostrani.

PREMIAZIONI

I primi 3 assoluti M/F

I primi 5 di tutte le categorie FIDAL M/F

I primi 5 EPS

Gli ultimi 5 arrivati, che non siano premiati nelle rispettive categorie

Le prime 5 società con più atleti arrivati al traguardo

RIMBORSI ASSOCIAZIONI

Per tutte le associazioni :

con 40 atleti arrivati al traguardo : € 200,00

con 35 atleti arrivati al traguardo : € 150,00

con 30 atleti arrivati al traguardo : € 120,00

con 25 atleti arrivati al traguardo : € 100,00

con 20 atleti arrivati al traguardo : € 50,00

Per le associazioni provenienti da fuori provincia :

rimborso con minimo 10 arrivati al traguardo

Ci sarà inoltre un sorteggio di n° 4 camere doppie in pernottamento e prima colazione offerte da Hotel a 4 stelle, da usufruire la sera di sabato 22 settembre e domenica 23 fino alle 14,00. Il sorteggio sarà effettuato fra tutti gli iscritti alle ore 20,00 di mercoledì 19 settembre.