La perla di Kragl blocca il Benevento: allo 'Zac' il Foggia pareggia, ma reclama due rigori

Finisce 1-1 la sfida contro le streghe. I rossoneri, in dieci per l'espulsione di Gerbo, vanno sotto alla mezz'ora della ripresa dopo il gol di Coda, per poi trovare il pari cinque minuti dopo con una splendida punizione del tedesco. LE IMMAGINI