Podismo: ritorna il Cross in Provincia di Foggia con i Campionati Provinciali

Per gli amanti del genere il prossimo 2 dicembre si terranno a Borgo Incoronata (FG) i “Campionati Provinciali individuali e di società FIDAL di corsa campestre”, evento fortemente voluto dalla locale A.S.D. Gargano 2000 Manfredonia e dal suo presidente Giovanni Cotugno. Si tratta di una classica competizione autunnale dell’atletica leggera (N.D.R.: originariamente definita cross-country podistico) che si disputa su percorsi erbosi, fangosi, gibbosi e sterrati!

La singolare e spettacolare manifestazione avrà luogo precisamente nel boschetto di Borgo Incoronata.

Si tratterà del secondo evento annuale di spicco organizzato dalla “Gargano 2000”, che nel luglio scorso ha riproposto con successo un’altra gara (questa volta su strada) molto nota tra gli addetti ai lavori e cioè la “StraSiponto”, in un’estate caratterizzata da numerosi appuntamenti podistici e non realizzati dalle associazioni sportive manfredoniane.

Appena qualche mese fa, infatti, a ricevere molteplici consensi sono stati anche il “2° Trofeo delle Orchidee” e la classicissima “36^ Gran Nuotata del Golfo”, gare di nuoto in acque libere, disputatesi rispettivamente a Mattinata ed a Manfredonia, egregiamente organizzate dalla “A.S.D. Manfredonia Running & F.” di Adriano Fatone in collaborazione con la locale UISP.

Tanti apprezzamenti, infine, sono stati riscossi dalla seconda “Re Manfredi Run”, competizione su strada (km 10) andata in scena il 02 settembre u.s., fiore all’occhiello della A.S.D. Manfredonia Corre di Gianni Di Bari.

Nonostante la città di Manfredonia non disponga di una pista di atletica e la piscina comunale sia attiva soltanto da due anni, grazie all’intraprendenza, all’impegno ed alla passione delle associazioni sportive cittadine, alle quali va tributato il giusto e doveroso plauso, di anno in anno aumentano le proposte sportive per i giovani ed i meno giovani, consentendo nel contempo ai rispettivi movimenti di registrare appaganti incrementi nelle adesioni!