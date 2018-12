Il Foggia adotta la Blue Star, la squadra di calcio a 7 con disabilità intellettivo-relazionale e patologie psichiatriche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E' stata presentata ieri pomeriggio nella sala stampa Antonio Fesce dello stadio Pino Zaccheria, la Blue Star, formazione adottata dal Foggia Calcio per partecipare al 'Quarta Categoria-calcio e disabilità', il primo torneo nazionale di calcio a 7 riservato ad atleti con disabilità intellettivo-relazionale e patologie psichiatriche promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con il supporto proprio di tutte le componenti del mondo del calcio.

Alla presentazione sono intervenuti Elio Di Toro, responsabile progetto Quarta Categoria per il Foggia Calcio, Stefania Delia, Responsabile Regionale progetto Quarta Categoria, il Presidente C.R. Puglia Vito Tisci, il Presidente Regionale CSI Puglia, Ivano Rolli, Il Presidente Regionale CONI, Angelo Giliberto, e, in rappresentanza della Blue Star, formazione adottata dal Foggia Calcio, il dott. Miloud Benahmed, Coordinatore Squadra Blue Star e il dott. Luigi Merico, Neuropsichiatra e Responsabile UOS Disabili Adulti Distretti 14-15 Roma assieme, ovviamente, ai protagonisti che scenderanno in campo con la maglia rossonera: gli atleti della Blue Star.