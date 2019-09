Il Cerignola non ce l'ha fatta! Resta in serie D, sarà derby con il Foggia. Il sindaco Metta: "E' una rapina"

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato la sospensione dei provvedimenti con i quali il collegio del Coni aveva ammesso l'Audace Cerignola in seri C: "E' stato fatto scempio del nostro diritto, è stato fatto scempio delle nostre buone, ottime, indiscutibili ragioni". Per Franco Metta il provvedimento "è poco convincente, si tratta di una rapina"