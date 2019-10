Illuminazione precaria e strade pericolose da viale Europa a via Lenotti: "Paghiamo le tasse per un servizio pessimo"

Salve FoggiaToday, vorrei segnalare una grossa problematica esistente in viale Europa, su tutta la zona ciclabile, fino a via Monsignor Farina e via Monsignor Lenotti.

Tutta la zona è pressoché al buio, solo pochissimi lampioni risultano funzionanti. È una situazione piuttosto pericolosa, non sappiamo neppure quale numero di telefono chiamare per segnalare le anomalie. Non è possibile pagare le tasse per ricevere un servizio così pessimo.