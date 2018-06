Troia, acqua "a singhiozzi" da quasi una settimana: "Ma non si conosce la natura del guasto"

Gentilissimi,

Vi scrivo per segnalare una spiacevole situazione che si protrae ormai da quasi una settimana. C'è un guasto idrico nel comune di Troia, al quale stanno lavorando i tecnici dell'Acquedotto Pugliese. Ho chiesto, per due volte, spiegazioni al Comune che mi ha risposto dicendo che non si conosce ancora la natura del guasto. Tutto questo provoca l'interruzione dell'erogazione idrica per alcune ore durante la giornata. Ieri per tutta la mattinata e oggi addirittura non ritorna ancora da stamattina. Per di più non ci sono autobotti per il paese, per sopperire a questo disagio. Vorrei capire da chi dipende tutto questo.

In fede, Antonio