Emergenza topi in viale degli Aviatori: "Dal cantiere arrivano fino ai nostri balconi"

Salve FoggiaToday, vorrei segnalare che la strada in cui abito è infestata dai topi, che purtroppo salgono anche sui balconi del condominio. La causa del problema è la presenza di un cantiere fermo ormai da anni, all'interno del quale sono depositati cumuli di detriti vari mai smaltiti.

Abbiamo contattato il Distretto per la Sanità pubblica e ci hanno detto che è competenza dell'amministratore condominiale presentare domanda per la sanificazione. Inspiegabilmente, l'amministratore se ne è disinteressato, sostenendo che dobbiamo fare noi la richiesta. Penso che un problema così grave per l'igiene pubblica meriti di essere reso noto. Noi abitiamo in v.le degli Aviatori, proprio di fronte alla clinica S. Francesco e ci sono molte abitazioni, c'è il centro commerciale.