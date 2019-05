Pericolo scampato: mio marito ci stava finendo dentro con l'auto!

Salve FoggiaToday, ieri mattina intorno alle 10.30 stava percorrendo via Sbano quando all'improvviso ha dovuto compiere una manovra urgente per evitare un tombino scoperto. Ancora adesso mi chiedo come sia stato possibile e penso che se fosse passato uno scooter sarebbe andata ancora peggio. Forse non sbaglio quando sostengo che questa città è abbandonata a se stessa. Per la cronaca, il tombino l'ha chiuso mio marito.