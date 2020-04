Ladri alla postazione 118 di Manfredonia: in due sorpresi da soccorritore volontario, fuga (a mani vuote) dopo una colluttazione

Furto sventato alla postazione 118 di Manfredonia, gestita dall'Avm di Margherita di Savoia. E' accaduto lo scorso lunedì alle 5.30 del mattino, approfittando dell'assenza dei sanitari impegnati in un soccorso.

Il furto è stato sventato solo grazie all'intervento di un soccorritore volontario, il quale si era recato prima sul posto di lavoro (come sua consuetudine) e, dopo essere entrato in postazione, è stato aggredito alle spalle ed ha intrapreso una colluttazione con uno dei due balordi riuscendo a mettere loro in fuga.

I due malfattori si erano impossessati di un televisore e stavano tentando di scassinare la macchinetta degli snack; inoltre, avevano messo a soqquadro l'intera postazione alla ricerca di medicinali. Per il soccorritore, tanta paura e alcuni giorni di prognosi per le contusioni provocate nella colluttazione. Grazie al suo intervento i malintenzionati sono andati via a mani vuote.