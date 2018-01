Buongiorno e buon anno a voi tutti di FoggiaToday, volevo segnalare che da venerdì scorso, nonostante siano passati gli operatori dell'Amiu, anche con relativa macchina pulitrice, non hanno rimosso le sterpaglie portate dal vento dei giorni scorsi davanti alla scuola superiore di Scienze Motorie. Non è un bel vedere, anche per gli studenti laureanti che vengono dalla provincia