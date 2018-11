Vendeva borse e scarpe contraffatte al mercato del Venerdì

Nella mattinata di venerdì 30 novembre 2018, nell’ambito dei servizi di polizia commerciale finalizzati al contrasto dell’abusivismo su area pubblica, nell’area del mercato settimanale, personale della Squadra Annonaria della Polizia Locale di Foggia, in assetto S.A.D., ha provveduto al sequestro di n. 43 borse e n. 24 paia di scarpe contraffatte riproducenti il marchio di note case produttrici per un totale di n. 67 pezzi. Il venditore N.A., cittadino senegalese di anni 40, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione all’art. 474 C.P. La merce sequestrata è depositata presso i locali del Comando e a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.