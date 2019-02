Salve FoggiaToday, ecco altri 700 metri della vergogna a 12 km da Foggia (4,5 da Castelluccio, 14 da Troia, 16 da Bovino, Deliceto ed Ascoli e soprattutto a 7 km dal pericolosissimo sito di Giardinetto), nel punto in cui la via Traiana scendeva da Monte Cavello per attraversare il Cervaro in località Ponte Rotto (dove si trova anche l'unico castelletto dell'agro di Foggia nei pressi di Ponte Albanito): quintali e quintali di eternit ed altro. (Michele Fabio Ferro).