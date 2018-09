Incubo ratti a Manfredonia: panico tra i residenti di Largo Clemente

Le Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia coordinamento Regionale, questa mattina verso le 9 circa hanno effettuato un sopralluogo per un problema ambientale a Manfredonia precisamente in via Clemente e Largo Clemente.

Dopo un accurato controllo è stato accertato che nei tombini della rete fognaria e acquedotto ci sono ratti che prolificano indisturbati e che, a loro piacimento fuoriescono in strada (avvistati anche sugli alberi di pino nella zona) attraverso la presenza di crepe presenti ai bordi dei marciapiedi e spaccature del manto stradale.

La situazione più preoccupante è quella di alcuni residenti delle case al pianterreno in Largo Clemente, perché dopo averli trovati più volte in casa, ora sono costretti a tenere chiuso sistematicamente il coperchio del water e posizionare dei contropesi sopra.

Il problema dei ratti potrebbe estendersi anche nelle case adiacenti, diventando un pericolo per la salute di più persone e degli animali domestici. I ratti, infatti, contribuiscono alla diffusione di agenti patogeni pericolosi che contaminano cibo. Questi roditori, inoltre, causano danni alla struttura degli edifici rosicchiando cavi degli impianti elettrici. I ratti sono tra i parassiti più temuti per la salute delle persone.



Alessandro Manzella