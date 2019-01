Neve sulla strada, bloccati due pullman di linea: 50 passeggeri fermi per più di 3 ore

Neve sulla strada, due autobus di linea restano bloccati lungo la Provinciale 1, in località Bosco San Cristoforo.

E' accaduto ieri mattina, intorno alle 6.30: brutta avventura per i circa 50 passeggeri della linea Carlantino - Foggia, bloccati per circa 3 ore, in attesa che i soccorsi sgomberassero la strada. Uno dei due pullman, in particolare, è uscito fuori strada, ponendosi di traverso lungo la carreggiata e bloccando, di fatto, la carreggiata. "Non era stato utilizzato il sale", denunciano i presenti.