Che amarezza: io costretta a portare mio figlio disabile in braccio per colpa di persone incivili e senza cuore

Salve FoggiaToday, mi rivolgo a voi per chiedervi una mano. Ho un figlio disabile e puntualmente fuori dalla scuola materna don Luigi Sturzo trovo il posto occupato da gente che non ne avrebbe il "diritto".

Mi trovo sempre a far presente la cosa, mentre mi porto mio figlio in braccio di oramai 20 kg, ma ovviamente invece di chiedere scusa inveiscono addirittura contro, quasi a volermi alzare le mani. Ogni giorno è la stessa storia.

Ho giá presentato un esposto al comando della polizia locale e in attesa che la vicenda si risolva, non mi resta che tentare la strada dell'informazione e della battaglia sociomediatica.

La situazione é diventata insostenibile in ogni parte di Foggia. Come deterrente davanti la scuola è stato anche affisso un bel cartello contro i trasgressori ma nemmeno questo tentativo è servito a qualcosa. Invece continuano ad inveirmi contro, prima o poi qualcuno me le suonerà pure.