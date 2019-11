Auto centra in pieno palo dell'illuminazione, pericolo in via Ammiraglio da Zara: "Per quanto tempo resterà stabile?"

Altro scempio in via Ammiraglio Alberto da Zara, a Foggia. All'altezza del civico 9, un palo della pubblica illuminazione è stato pericolosamente deformato da un'auto (in foto). Immaginate il pericolo: è alto quasi quanto la palazzina accanto! Una vera 'Torre di Pisa': per fortuna sembra che il suo baricentro ricada sulla base ma per quanto tempo resterà stabile?