Rifiuti: l'ordinanza sindacale va bene ma l'Amiu quando passa a svuotare i cassonetti?

Buongiorno. Scrivo nuovamente sull'argomento rifiuti (dopo averlo fatto il 15 maggio 2016) ed a seguito della nuova ordinanza del sindaco di Foggia (che avrà valenza sino al 31 gennaio 2019), nella quale pone divieti e doveri del cittadino e del commerciante che conferisce i rifiuti: viene descritto, nella medesima ordinanza, come differenziare i rifiuti "riciclabili", in quali ore della giornata devono essere riposti, in quali cassonetti, ecc, intimando che a carico dei trasgressori ci saranno sanzioni pecuniarie di varia entita'.

Sino a qui, tutto bene. Ma ieri sera ho provato a conferire alcuni contenitori di plastica e carta negli appositi cassonetti: erano stracolmi, anzi, c'erano buste contenenti carta e plastica per terra ed intorno agli stessi. Quando avrebbero dovuto passare i mezzi dell'Amiu per lo svuotamento dei cassonetti? E con quale frequenza ciò deve avvernire? Non è dato saperlo, così come non è lecito sapere se chi contravviene ai propri doveri, amministrazione comunale ed Amiu Puglia Foggia, a quali sanzioni saranno sottoposti? Attendo fiducioso interventi da parte di chi sa rispondermi!