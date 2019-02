Incidente stradale sulla Statale 89: suv si ribalta all'altezza di Amendola, traffico rallentato

Un incidente stradale autonomo è avvenuto intorno alle 14.30, in agro di Manfredonia, all'altezza dell'Amendola, sulla Statale 89 per Foggia. Per cause ancora da accertare un Suv si è ribaltato posizionandosi al centro della strada, creando rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. Nel sinistro è rimasta ferita una donna, soccorsa e medicata sul posto dai sanitari del 118 giunti a bordo di un'ambulanza insieme a carabinieri e polizia.