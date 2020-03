Solitudine da Coronavirus, il dejà-vu nell'opera 'Desolation' di Jack Poliseno: "Una premonizione"

Nel 2018 l'artista troiano Jack Poliseno pubblicò una sua nuova opera, intitolata "Desolation: Reign of Fire".

Quest'opera vedeva come soggetto principale la Cattedrale di Troia, città natale dell'artista, abbandonata ad una desolazione eterna, con l'assenza totale dell'uomo che aveva dato alla natura la possibilità di riprendersi tutto lo spazio che gli era stato sottratto per centinaia di anni. Un'opera premonitrice, vista l'emergenza attuale del Coronavirus, che vede le nostre città spoglie e desolate per evitare che il contagio si diffondi.

Ma l'opera di Jack aveva un significato più profondo, fu creata come monito: "mai arrivare a questa situazione, ma abbandonarci a noi stessi, ma lottare e per la nostra Terra, non abbandonandola mai. Che quest'opera sia di monito, allora, non abbandoniamo la nostra terra, ma tutti insieme restiamo a casa affinché tutto possa tornare come prima!".