Accessi indiscriminati, indicazioni violate in alcune attività "Rispettiamo e pretendiamo il rispetto del decreto!"

Gentile redazione di FoggiaToday, siamo tutti a conoscenza del nuovo decreto del Presidente del Consiglio emanato ieri sera e delle relative disposizioni alle quali attenerci per l’emergenza legata al diffondersi del Coronavirus. Questa mattina, per necessità legate all’acquisto di generi alimentari di prima necessità, sono andato velocemente in un supermercato: sono rimasto allibito dal fatto che non era stata rispettata la prescrizione del decreto.

I locali in questione sono molto piccoli e non vi era nessun controllo degli accessi. Lo stesso è accaduto, mi è stato raccontato da un amico medico, in un'altra attività. Per fortuna tornando a casa ne ho visto altre che regolavano gli accessi correttamente.

Questo decreto è stato emanato per la mancata osservazione delle cautele richieste ai cittadini (decine di video e foto da tutta Italia lo dimostrano), ma non sarebbe il caso di effettuare controlli seri?

Ci rendiamo conto che la sanità lombarda, che ha strutture numericamente è qualitativamente di alto livello, è in gravissima difficoltà? Cosa accadrebbe se dovessimo affrontare nel nostro territorio in emergenza della stessa portata? Per favore, per quanto possibile, stiamo a casa. Rispettiamo e pretendiamo che siano rispettate le semplici disposizioni del decreto.