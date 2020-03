Carmela, la signora che sui Monti Dauni produce e regala mascherine protettive: "Il nostro è un gesto d'amore"

La solidarietà più forte del Coronavirus: accade a Castelluccio dei Sauri dove Carmela Volpe, madre della titolare di un negozio alimentare produce e regala mascherine protettive a quanti ne abbiano bisogno.

Semplici ed economici gli strumenti che servono per realizzarle: tessuto, cotone purissimo, due elastici e una macchina da cucire. ”Ne ho già prodotte circa centocinquanta e stamattina ci sono clienti che ne hanno fatto richiesta. ”Il nostro è un gesto di solidarietà ma anche un gesto volto a per far comprendere ai più che è necessario proteggersi in questo momento difficile nel quale, purtroppo, riscontriamo ancora tanta disinformazioné’.

Carmela gestisce il negozio con la figlia Morena e si è fatta promotrice, insieme alla cognata, di una iniziativa lodevole. ”Anche questa volta” conclude ”lo spirito con cui realizziamo e regaliamo mascherine è lo stesso che ci ha spinti a regalare un sorriso per tutti. Un semplice gesto di solidarietà”.