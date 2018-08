Buona...immondizia a tutti!

Buon pomeriggio Redazione. Queste immagini rappresentano il genio di chi ha disposto il posizionamento dei cassonetti dei rifiuti avvenuto stamani. Hanno ingombrato l'ingresso del portone (che si trova al centro dell'isolato) creando uno scempio in pieno centro (occupando - tra l'altro - due dei pochi parcheggi "ZONA R"... Vorrei anche sapere perché da zona S3 - che arriva fino alla stazione - siamo stati ritagliati alla zona R, comprendente Piazza Giordano, Piazza S. Francesco e tutta l'isola pedonale: praticamente pochissimi parcheggi disponibili! - ma questa è un'altra storia...). Il condominio in questione è spesso servito dall'arrivo delle ambulanze, essendo formato per gran parte da anziani. C'è anche chi è costretto a camminare con l'aiuto di stampelle o bastoni e chi - purtroppo - si muove in carrozzella. Con i bidoni in quel punto si è reso molto difficoltoso il transito dei mezzi di soccorso e dei diversamente abili. Inoltre ho fatto un giro in tutti i quartieri della città e in nessun caso ho trovato i cassonetti delle immondizie davanti agli ingressi condominiali, ma sempre agli estremi dei marciapiedi. Infine: i DUE vecchi cassonetti di rifiuti INDIFFERENZIATI che erano posizionati agli angoli del marciapiede non erano sufficienti, tanto da fare creare delle "torri" di immondizie sulle zone circostanti. Ora i condomini di via Trento 1 sono preoccupati: "quell'UNICO, insufficiente bidone di indifferenziata posto davanti all'ingresso ci inonderà di rifiuti il portone". Credo che le foto siano abbastanza eloquenti... Grazie per quanto FoggiaToday farà per aiutare a risolvere questa situazione. Per conto di tutti i condomini, Diabolik