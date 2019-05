Passerella di candidati a Borgo Segezia ma continua lo stato di abbandono: "Non interessa a nessuno!"

Ciao Foggiatoday, queste sono le condizioni in cui versa Borgo Segezia (per chi non lo sapesse, frazione di Foggia) nella settimana delle elezioni. Sono passati tanti candidati tra cui l'attuale sindaco, ma al di là di roboanti discorsi, il nulla più totale. Siamo abbandonati da anni e pare che a nessuno importi molto, al di là del potenzilale voto!