Inciviltà dilagante, ecco dove può finire un bidone in questa città

Buongiorno FoggiaToday, come tutte le mattine anche oggi ho portato il mio cane per la consueta passeggiata quotidiana al Parco dei Fiori in zona Macchia Gialla, ma mentre cercavo il solito bidone per conferire i bisogni, ecco l'immagine che mi si è presentata davanti. Era stato lanciato nella fontana. No comment.