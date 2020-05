Da "polmone verde" a discarica. Il triste destino di Parco Baden Powell: "Ogni fine settimana lo riducono così"

Salve FoggiaToday. Sono un cittadino di San Severo, indignato sempre più nel vedere questo grande parco, un bel polmone verde per la comunità, ridotto in questo stato ogni fine settimana. È possibile interpellare il sindaco affinché metta le recinzioni in questo parco con orario di apertura e chiusura e con delle figure addette al controllo, al monitoraggio di questo spazio?