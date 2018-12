Scendono i campo in “fuori classe”: al via il progetto per contrastare la povertà educativa minorile

Al via il progetto “I fuori classe”, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Coinvolti 10 comuni del Gargano, 17 plessi scolastici, 5 enti del Terzo Settore e 1 ente pubblico per un budget complessivo di circa 800 mila euro.

“Una grande opportunità di crescita educativa e culturale per il nostro territorio. L’obiettivo del progetto è la nascita di comunità educanti attraverso attività triennali dentro e fuori la scuola, con il coinvolgimento attivo di amministrazioni comunali, dirigenti scolastici, docenti, genitori e società civile”. A comunicarlo, Ludovico Delle Vergini, presidente della coop. Cantieri di innovazione sociale, capofila del progetto.

I minori dagli 11 ai 17 anni saranno coinvolti in attività di sostegno scolastico e relazionale, in laboratori tecnologici, in gruppi intergenerazionali e in campi estivi, con l’obiettivo di individuare e rinforzare le proprie competenze formali, non formali e informali.

I comuni interessati sono San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico, Rignano Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Ischitella e Peschici.

Continua Delle Vergini, “Alcuni di questi comuni saranno coinvolti, inoltre, in altre due progettualità inerenti il contrasto alla povertà educativa e la nostra cooperativa sociale è parte attiva in qualità di partner. A breve ulteriori notizie”.

La presentazione del progetto “I fuori classe” è prevista mercoledì 19 dicembre alle ore 10.30 presso la “Sala della ruota”, Palazzo Dogana della Provincia di Foggia. Ai saluti istituzionali di Gaetano Cusenza, consigliere provinciale con delega alle politiche educative, seguiranno gli interventi dei partner: Ludovico Delle Vergini, presidente della coop. Cantieri di innovazione sociale, capofila progettuale Maria Fiore, dirigente scolastico e presidente del Comitato Tecnico Scientifico del progetto Alessio Marino, presidente dellArciRagazzi Foggia Marco Sbarra, direttore Escoop, Patrizia Lusi, presidente A.S.P. Zaccagnino.

Concluderà i lavori Maria Aida Tatiana Episcopo, dirigente USR, ambito di Foggia, in rappresentanza di tutti gli Istituti scolastici partner progettuali.

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

www.conibambini.org”