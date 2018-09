Dal caicco alla vita da sindaco, l'ultimo anno di Landella e un dubbio: "Mi ricandido oppure no?"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E già iniziano le fibrillazioni politiche in vista delle amministrative 2019. Il sindaco non svela le sue reali intenzioni (che, comunque, non gli farebbero disdegnare una ridiscesa in campo per il bis) e tuttavia sa che fughe in avanti oggi non sono opportune: bisognerà prima vedere il tavolo di coalizione (già insediato a Bari) quale discussione imposta, e come. Lui, allo stato, si dice disponibile a “ricercare la migliore soluzione” ma, continua ad avvertire, “non accetto veti”.