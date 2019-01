Gilet blu foggiani per i 25 anni di Berlusconi e contro Lega e M5S: "Senza di noi il nulla"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'inaugurazione del quartier generale del sindaco Franco Landella - impegnato nelle primarie del centordestra con gli altri candidati sindaco Mainiero, Miranda e Iaccarino - è stata l'occasione anche per celebrare i 25 anni della fondazione di Forza Italia, ma non solo.

Sostenitori di Forza Italia, capeggiati dal segretario provinciale Raffaele Di Mauro hanno indossato un gilet blue su cui campeggiava un messaggio chiaro: "Giù le mani dalle pensioni".

Un messaggio chiaro verso il Governo gialloverde, affinché cambia la sua rotta: "Scendiamo in piazza per dire no alla manovra che attenta alle pensioni degli italiani", precisa Di Mauro, il quale auspica un cambio di rotta da parte della Lega anche perché "questo Governo si è insediato anche con il contributo di chi ha scelto Forza Italia, ma non sta rispecchiando il programma del centrodestra".

Centrodestra da riunire a livello nazionale oltre che locale, per contrastare "l'impreparazione e approssimazione dei Cinquestelle", ma soprattutto perché "a questo paese serve ancora Forza Italia".