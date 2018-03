VIDEO | Anche a Foggia servirebbe +Europa: ecco l'alternativa "per un paese libero, democratico e prospero"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Anche a Foggia servirebbe +Europa. Ne sono certi gli esponenti di Emma Bonino che ieri hanno presentato i candidati della lista che si presenta alle elezioni del 4 marzo nella coalizione di centrosinistra insieme al Partito Democratico, Insieme (Prodiani, Socialisti e Verdi) e Civica Popolare di Lorenzin. Per Antonella Soldo "non bisogna inseguire le paure e le insicurezze, ma bisogna offrire un’alternativa vera, che è appunto più Europa, per avere un paese più libero, forte, prospero e democratico". Ai microfoni di FoggiaToday anche i candidati Giordano Masini e Anna Rinaldi.