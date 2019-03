Cinquestelle e civiche insieme? Da Foggia il viceministro Castelli: "Decideranno gli iscritti sulla piattaforma Rousseau"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

“Gli Enti Locali in legge di Bilancio 2019 e scenari futuri". E' questo l'incontro (a porte chiuse) a cui ha partecipato questa mattina il viceministro del Movimento 5 Stelle Laura Castelli, delegata all'Economia, a Palazzo Dogana, con presidente Gatta e sindaci del territorio. Il viceministro sarà in serata anche all'Altrocinema per un pubblico incontro dedicato al Reddito di Cittadinanza e Quota 100.