E ora la Lega ha paura di Landella. Splendido: "Perderemo". La Torre lo riprende: "Lavora"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Preoccupazione in casa Lega. Alla conferenza stampa dell'escluso Giuseppe Mainiero c'era anche Joseph Splendido, vicesegretario regionale di Andrea Caroppo, che prende le distanze dalle decisioni del suo segretario: "Le primarie sono un errore, perderemo con Landella". Replica del consigliere Paolo La Torre: "Lavorasse". La frattura nel partito di Salvini è ormai profonda e fa il paio con coloro che denunciano una "colonizzazione" del think thank "Manifesto per Foggia" di Sario Masi, ex Forza Italia, ormai tessera numero uno nel partito, al pari di tante altre nuove prime linee, tutte provenienti dal contenitore berlusconiano (tanto da portare più di qualcuno a ribattezzarre la Lega foggiana Forza Italia 2).