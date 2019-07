Dai Lavori Pubblici alla patata bollente delle Case, torna in giunta Antonio Bove: Landella gli concede il bis

La delega ai Lavori Pubblici Landella l'ha data a Francesco Morese, assessore uscente all'Ambiente e non riconfermato in giunta per "esigenze di partito". Morese resta in consiglio comunale, "ma sarà candidato alle prossime elezioni provinciali" gli promette il sindaco. Bove prende Bilancio e Politiche Abitative. Assieme a Morese, fa parte del cerchio magico del primo cittadino, tra gli uomini più fidati.