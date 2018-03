VIDEO | Dimissioni Landella, Di Pasqua (FI): "Serve intesa altrimenti ne usciamo con le ossa rotte"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

All'indomani delle dimissioni del sindaco Franco Landella e a poche ore dalla riunione dei capigruppo di maggioranza che si terrà questo pomeriggio alle 16, il capogruppo di Forza Italia Consalvo Di Pasqua invita il centrodestra a ritrovare l'unità, "altrimenti ne usciamo con le ossa rotte", per finire la legislatura "con un programma serio" sostiene. "Non si può andare a fare una campagna elettorale senza un'alleanza certa, noi vogliamo che la coalizione stia in piedi e regga". Di Pasqua si dice fiducioso: "Credo che riusciremo a trovare un accordo", altrimenti toccherà ai vertici regionali e nazionali intervenire per risolvere il 'caso Foggia'.