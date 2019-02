Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Anche lasi mobilita a "difesa" del suo segretario nazionale e Ministro dell'Interno, su cui pende una richiesta di autorizzazione a procedere della magistratura sul caso della nave. Weekend di raccolta firme per dire 'no' al processo al vicepremier, "reo di aver semplicemente difeso i confini dell'Italia e mettere in sicurezza il Paese". Al banchetto di via Lanza questa mattina pare si siano recati in molti a sottoscrivere la petizione pro Ministro. La mobilitazione proseguirà anche domani.