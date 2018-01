VIDEO | Il sindaco ai delinquenti: "Siete maledetti e vigliacchi, non vi lasceremo Cerignola"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Assalti, rapine, atti intimidatori e incendiari. Cerignola è stretta nella morsa della criminalità. Il sindaco non ci sta e avverte i delinquenti. Nel frattempo il 24 gennaio il primo cittadino parteciperà al comitato provinciale di sicurezza che si terrà in Prefettura

"Siate maledetti, uscite di notte come gli scarafaggi e i topi per colpire la povera gente che lavora e fa i sacrifici, per buttare nel panico questa comunità che sta facendo di tutto per risollevarsi. Siete maledetti, siete quattro vigliacchi, noi non vi lasceremo questa città. Combatteremo fino alla fine per Cerignola, siate stramaledetti"