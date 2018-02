Piemontese e Di Gioia tirano la volata ai candidati: dal 5 marzo fari puntati sulla riconquista del Comune di Foggia

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Presentazione dei candidati Russo, Cusmai e Azzarone alla presenza di Michele Emiliano. Le dichiarazioni di Piemontese e Di Gioia

I collegi uninominali sarebbero imprevedibili. Ed è su questa imprevedibilità che si fonda la speranza di Pd e civici, insieme in questa traversata elettorale. Il cui obiettivo è consolidare quel che si ha sul territorio e, se possibile, andare oltre. Con un duplice obiettivo: mettere al riparo il governo regionale e aprire il capitolo elezioni amministrative già dal 5 marzo. A Foggia si vota nel 2019. Le urne serviranno a sondare i rapporti di forza in campo e fotografare le leadership. Di Gioia non si sottrae: lui c'è, dichiara a Foggiatoday.