Scuole chiuse: tante attività da fare a casa con i bambini

In questi giorni con la chiusura delle scuole adottata come misura preventiva per rispondere all’emergenza coronavirus molte famiglie si sono trovate ad affrontare una condizione straordinaria e al di fuori dell’usuale routine scolastica e lavorativa, con i bambini a casa e un’intera giornata da affrontare.

Ma come organizzare allora la giornata dei nostri bambini senza fargli percepire l’oppressione o l’ansia da contagio e dargli la giusta percezione del particolare momento storico e sociale che stiamo vivendo?

Ecco alcuni utili consigli a riguardo.

Movimento e attività fisica

In questi giorni in cui potrebbe aumentare la sedentarietà, una delle attività è proprio lo sport per mantenersi in salute e energici. Ci sono tanti esercizi che possono essere svolti anche a casa e coinvolgere i più piccoli renderà tutto molto più divertente.

Alimentazione

Passare molto tempo a casa può indurre alla noia e, quindi, anche ad abitudini alimentari sbagliate. Per questo è ancora più importante mantenere sani stili di vita e un’attenzione alla qualità degli alimenti, evitando il consumo eccessivo di bevande gassate, alimenti processati e ricchi di zuccheri.

Incentivare la didattica on line

E' fondamentale che i genitori e gli adulti supportino e incoraggino i bambini e i ragazzi all’utilizzo degli strumenti che verranno forniti dalle scuole per la didattica online, supportando i più piccoli nello svolgimento dei compiti in questa nuova modalità e incoraggiandoli a vivere questa nuova esperienza come un’opportunità per imparare qualcosa di nuovo.

Dedicare un tempo al gioco, mantenendo attiva la mente

Per i più piccoli la mancanza della scuola renderà le giornate più lunghe. Per questo motivo è importante trovare nuovi modi di far trascorrere loro il tempo libero, soprattutto quando sono in casa, dando anche l’opportunità ai bambini di esprimere i loro sentimenti rispetto alla situazione che stanno vivendo, ma anche facendo tenere loro allenata la mente. Costruire nuove storie, disegnare fumetti rendendo il virus un personaggio e poi dare spazio alle attività quotidiane della gestione della casa: anche cucinare insieme può diventare un modo affascinante per dare ai bambini la possibilità di fare piccole equivalenze mentre pesano gli ingredienti per fare una torta.

In questo particolare momento, che tutta l'Italia sta attraversando, cerchiamo di trascorrere del tempo in famiglia, stando a casa, e dedicando il tempo a noi stessi e a tutte quelle atttività semplici sì, ma pur sempre divertenti; dopotutto c’è sempre il rovescio positivo della medaglia.