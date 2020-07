'Smile Puglia' fa sorridere 18 giovani in cerca di lavoro: selezioni per il corso (gratuito) di 'Operatore della ristorazione'

Studiare e lavorare per diventare 'Operatore della ristorazione', esperto nella 'preparazione degli alimenti e allestimento dei piatti': Smile Puglia ha aperto le iscrizioni per il corso gratuito destinato a 18 giovani in possesso di licenza media e con età inferiore ai 18 anni, per conseguire la qualifica professionale, la certificazione di lingua inglese e l’attestato di alimentarista utili a lavorare nel settore turistico-ricettivo.

LA SEDE DEL CORSO. Il corso avrà la durata di 3.200 ore distribuite in 3 annualità. Il termine delle iscrizioni scadrà il 25 settembre e, subito dopo, inizieranno le attività per i corsisti. Le lezioni si terranno nelle strutture del Villaggio Don Bosco, che si trova in contrada Vaccarella, a pochi chilometri dal capoluogo, sulla strada che da Foggia conduce a Lucera. I corsisti non dovranno sostenere le spese di trasporto per raggiungere la sede delle lezioni. I giovani che parteciperanno al corso svolgeranno anche degli stage in agriturismi, ristoranti, hotel e villaggi turistici della provincia di Foggia. Le lezioni saranno tenute da alcuni dei cuochi più apprezzati e conosciuti del territorio. Sono previste delle borse di studio per gli alunni più meritevoli.

A CHI SI RIVOLGE. Per partecipare al corso, sono necessari due requisiti: aver conseguito il diploma di licenzia media inferiore e avere meno di 18 anni. Per i giovani in età da scuola superiore, i tre anni di corso rappresentano una valida alternativa per conseguire la qualifica professionale, la certificazione di lingua inglese e l’attestato di alimentarista utili a lavorare nel settore turistico-ricettivo. Per avere ulteriori informazioni e iscriversi al corso, è possibile consultare il sito impresalavoro, info anche al numero 0881.770464, sul sito www.smilepuglia.it e in via della Repubblica 68, a Foggia, nella sede Smile. La scadenza delle iscrizioni è fissata a venerdì 25 settembre.

Il corso gratuito è riconosciuto e sostenuto dallo Stato, dall’Unione Europea e dalla Regione Puglia nell’ambito del Por Puglia FESR-FSE 2014-2020, avviso pubblico OF/2019 “Offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale” A.D n.1323 del 21/10/2019 pubblicato sul BURP n.125/2019 e A.D. N.1132 DEL 23/06/2020 pubblicato sul BURP N.96/2020.