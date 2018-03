Alla scoperta del centro storico e del Mulino sul Cervaro: le visite di Archeologica fanno tappa a Bovino

Continuano le proposte domenicali della società ArcheLogica s.r.l. alla scoperta delle bellezze storico-artistiche del nostro territorio. Domenica 18 marzo vi aspettiamo con un itinerario di visita che, partendo dal borgo di Bovino (inserito tra i Borghi più belli d’Italia e tra le Bandiere Arancioni del Touring club italiano) ve ne farà scoprire il centro storico e le testimonianze archeologiche (Museo Civico “Nicastro”, Cattedrale, Castello – solo esterno- e Belvedere).

Il percorso si sposterà poi a valle, lungo il corso del torrente Cervaro per visitare il Mulino ad acqua e conoscerne il funzionamento. Il Mulino ci ospiterà infine per una abbondante degustazione dei loro prodotti: pizza con grano Senatore Cappelli, pizze fritte, frittata di cipolle, legumi caldi, biscotti alla crusca, acqua e vino. Il costo, comprensivo di vista guidata e di degustazione, è di 14,00€ pro-capite, mentre per i bambini dai 10 anni in giù il Mulino propone un menù a 5,00 €. Le prenotazioni OBBLIGATORIE devono pervenire ai seguenti contatti: archeologicasrl@gmail.com oppure 3473176098.

La visita si considera confermata una volta raggiunto il gruppo minimo di 15 prenotazioni. Appuntamento alle ore 10,00 in Corso Vittorio Emanuele, nei pressi della Villa Comunale di Bovino. I partecipanti dovranno essere automuniti; al termine della visita al centro storico ci si dovrà spostare a valle, presso il Mulino.